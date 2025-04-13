بشق الأنفس.. ريال مدريد يتجاوز عقبة الافيس في الدوري الإسباني

شفق نيوز/ حافظ ريال مدريد على حظوظه في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزاً صعباً على ضيفه ديبورتيفو الافيس بهدف دون رد، في لقاء اقيم، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من "الليغا".

وسجّل الفرنسي إدواردو كامافينغا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34، بتسديدة قوية باغتت حارس ألافيس، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في ظل الصراع المحتدم على الصدارة.

وشهدت المباراة أجواء متوترة، إذ أشهر الحكم البطاقة الحمراء مرتين، الأولى كانت من نصيب كيليان مبابي في الدقيقة 38 بعد دهسه قدم أحد لاعبي ألافيس، والثانية كانت من نصيب مانو شانشيز لاعب ألافيس، بعد تدخل عنيف على البديل فينيسيوس جونيور في الدقيقة 70.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة، مقلصاً الفارق مع برشلونة المتصدر إلى أربع نقاط، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند المركز السابع عشر، ليواصل صراعه من أجل البقاء في دوري الأضواء.