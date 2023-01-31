"بشق الأنفس".. دهوك يخطف ثلاث نقاط من القاسم بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ خطف فريق نادي دهوك فوزاً صعباً من ضيفه فريق نادي القاسم، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة عصر اليوم في الساعة الرابعة والنصف على ملعب دهوك.

وسجل فريق نادي دهوك هدفه الأول في الدقيقة 13 عن طريق برينس ابوكو، لينتهي الشوط الاول بتقدم اصحاب الارض بهدف واحد دون مقابل للقاسم.

وفي الدقيقة 60 من عمر المباراة سجل القاسم هدف التعديل عبر اللاعب فوستن اوسينغيمانا، وعند الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي سجل دهوك هدف التقدم عن طريق يانيك زاكري.

وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 24 بالمركز السادس وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 13 بالمركز الرابع عشر.