بشق الأنفس.. برشلونة ينهي مهمة فالنسيا ويوسع الفارق مع مدريد لـ10 نقاط مؤقتاً

شفق نيوز / حقق نادي برشلونة لكرة القدم، فوزاً صعباً على ضيفه فالنسيا يوم الأحد، لحساب الجولة 24 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

جاء هدف المباراة الوحيد، برأسية رائعة من المهاجم رافينها بعد تمريرة أروع من متوسط ميدان برشلونة بوسكيتس، في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عانى برشلونة من تراجع أدائه أمام استماتة لاعبي فالنسيا، وما فاقم من المعاناة الطرد الذي تعرض له مدافع البرسا رونالد أراوخو في الدقيقة 59 من عمر المباراة، ليكمل الفريق الكتالوني أكثر من 35 دقيقة منقوصاً.

وبهذا الفوز، وسع برشلونة، الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد، إلى 10 نقاط مؤقتاً، مع ترقب مباراة الأخير المقررة مساء اليوم أمام ريال بيتيس.