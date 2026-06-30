"بشق الأنفس".. النرويج تقصي كوت ديفوار وتبلغ الدور الـ16 في المونديال

شفق نيوز- تكساس

أقصى المنتخب النرويجي نظيره منتخب كوت ديفوار من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه عليه بنتيجة (2-1)، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32.

وأُقيمت المباراة على ملعب "إيه تي آند تي" بمدينة أرلينغتون في ولاية تكساس، عند الساعة الثامنة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النرويج بهدف دون رد، سجله أنطونيو نوسا في الدقيقة 39، بعدما تسلم الكرة، وتوغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يفتح زاوية التسديد ويطلق كرة سكنت الشباك.

وفي الشوط الثاني، أدرك منتخب كوت ديفوار التعادل في الدقيقة 74 عن طريق أماد ديالو، الذي راوغ دفاع النرويج وسدد الكرة في الشباك، معلناً هدف التعادل.

وسجل المنتخب النرويجي هدف الفوز في الدقيقة 86 عبر إيرلينغ هالاند، الذي استغل كرة عرضية من زميله، ليودعها في مرمى كوت ديفوار دون تردد، مانحاً منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى الدور الـ16.

وسيواجه المنتخب النرويجي نظيره البرازيلي في الدور الـ16، بعدما تأهل منتخب البرازيل على حساب اليابان بنتيجة (2-1)، بهدف قاتل سجله البديل غابرييل مارتينيلي في الوقت بدل الضائع، على أن تُقام المباراة يوم الأحد المقبل.