بشعار الفوز ..صقور الجبال يواجهون أهلي صنعاء في دوري أبطال الخليج للأندية

شفق نيوز/ يلاقي فريق دهوك، اليوم الثلاثاء، نظيره أهلي صنعاء اليمني في الجولة الخامسة لدوري أبطال الخليج للأندية، في العاصمة القطرية الدوحة على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة .

وحقق فريق دهوك الفوز بنتيجة 2-0 على نظيره أهلي صنعاء اليمني في اللقاء الأول الذي جمع الفريقين في دهوك.

وتقام مباراة أهلي صنعاء ودهوك من المجموعة الاولى اليوم على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل وهو الملعب الافتراضي البديل الذي اختاره فريق أهلي صنعاء في الساعة الـ 8:15 من مساء اليوم الثلاثاء .

‏وقال امين سر النادي جاسم محمد حاجي لوكالة شفق نيوز، ان الفريق جاهز لمباراة اليوم، وأنه يدخل لخوض اللقاء بشعار الفوز لتحسين مركزه.

واضاف ان لاعبي الفريق عازمون على الفوز وتقديم مستوى جيد والعودة إلى دهوك وفي جعبة الفريق ثلاث نقاط مهمة لمشواره في البطولة .

تجدر الاشارة الى ان فريق دهوك العراقي ياتي بالمركز الثاني في منافسات المجموعة الاولى برصيد خمس نقاط بعد المتصدر فريق النصر الاماراتي بعشر نقاط ، ويحل ظفار العماني ثالثاً برصيد اربع نقاط، وفي المركز الرابع أهلي صنعاء برصيد بثلاث نقاط.