بشعار الفوز.. سلة النفط تصل إيران لتأكيد تفوقها على (ذوب آهن) الإيراني الأربعاء المقبل

شفق نيوز / أعلنت ادارة نادي النفط، اليوم الاثنين، عن وصول فريقها السلوي ممثل العراق فريق النفط الرياضي إلى العاصمة طهران لملاقاة فريق نادي ذوب آهن الإيراني في بطولة سوبر غرب آسيا بعد غد الأربعاء.

وقال مدرب الفريق خالد يحيى لوكالة شفق نيوز؛ "وصلنا اليوم الى طهران لخوض مباراة بطولة سوبر غرب آسيا (وصل)"، مبيناً أن "فريق النفط على أتم الاستعداد والجاهزية لخوض المباراة".

وأضاف يحيى أن "الفريق سيجري مساء اليوم وحدته التدريبية الاولى على ان تستمر التدريبات يوم غد الثلاثاء استعدادا للقاء المرتقب ولبلوغ الجاهزية"، مبيناً أن "النفط سيلاقي فريق نادي ذوب آهن الإيراني الأربعاء المقبل بشعار الفوز لأن المباراة حاسمة وتحدد المتأهل للمرحلة المقبلة".

وتمكن فريق نادي النفط العراقي لكرة السلة، مساء الأربعاء الماضي من تحقيق الفوز على فريق نادي ذوب آهن الإيراني في قاعة الشعب في بغداد بنتيجة 90-82 نقطة، ضمن إياب الملحق المؤهل للدور الثاني من بطولة سوبر غرب آسيا (وصل).

وكان فريق ذوب آهن اصفهان قد فاز على فريق النفط العراقي في اللقاء الأول بنتيجة (109-107)، بعد التمديد في المباراة التي جرت في صالة آزادي بالعاصمة طهران.

وبهذه النتيجة سيكون هنالك لقاء حاسم الأربعاء بين الفريقين، والفائز سيواجه فريق كوركان الايراني للتأهل للمرحلة المقبلة.