بشعار الفوز.. الأولمبي العراقي يواجه نظيره الأسترالي غداً في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ يلتقي المنتخب الأولمبيّ العراقي نظيره الأسترالي غداً السبت، في الساعةِ الرابعة بتوقيتِ بغداد، والمباراةُ لحِسابِ الدور الثاني من دوريّ المجموعاتِ لبطولةِ آسيا دون 23 عاماً.

ويدخلُ الأولمبيّ العراقي المباراةَ وبجعبته نقطةٌ واحدةٌ من تعادلٍ بهدفٍ أمام الأردن، فيما يخوضُ الكنغارو المواجهةَ متصدراً المجموعة بـ3 نقاط تحصلَ عليها من فوزٍ حققهُ على الكويت بهدفين من دون رد.

وقال المُدير الفني للمنتخبِ الأولمبي العراقي، التشيكي ميروسلاف سوكوب، إن "لقاء أستراليا لا يخلو من الصعوبةِ، لا سيما أن المنافسَ يمتلك مقوماتٍ مهمةً على صعيدِ الأداء، الأمرُ الذي تجلى بشكلٍ واضحٍ في مواجهته أمام الكويت".

وأكدَ، "تابعنا بتمعُّنٍ مباراةَ أستراليا الأولى وشخّصنا مكامنَ القوة والضعف من أجل وضعِ النهج الخططيّ الذي يتناسبُ مع المباراةِ، لا سيما أن نتيجة اللقاء ستحددُ بشكلٍ كبيرٍ ملامحَ المتأهلين إلى الدور المقبل".

وختم سوكوب بالقول، "خلال المحاضرات التشخصيّة لأداءِ المنافس تمّ توضيح عدة أمورٍ بشكلٍ مُعمقٍ مع اللاعبين لمعرفةِ واجباتهم الفنيّة خلال زمنِ المباراة.

روحيّةٌ واحدة

من جانبه، أكد المُدير الإداري للمنتخبِ الأولمبي العراقي، مهدي كريم، إكمالَ جميع الأمور اللوجستيّة الخاصّة بالمباراةِ من خلال التعاطي مع الاتحادِ الآسيوي بغية حضور اللقاءِ على الوجهِ الأكمل.

وقال إن "الوحدة التدريبيّة الأخيرة تحضيراً لمواجهةِ الغد سيتمّ التركيزُ فيها فنياً على طريقةِ اللعب التي سنخوض بها اللقاء"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "روحيّة المنتخب الواحد المتغلبة على جميعِ الوفد ستكون بمثابةِ الدافع المعنوي الأكبر لتقديمِ الأفضل في اللقاءِ للوصولِ إلى أبعد نقطةٍ في البطولة".

المطلبُ الشعبي

أما اللاعبُ حسن عبد الكريم، فقال، "نمني النفس أن تكون النتيجةُ أمام أستراليا إيجابيةً بغية تعزيز الحظوظِ لتجاوز دوري المجموعاتِ، وسنقاتلُ في الملعبِ كل دقيقة لتحقيق ذلك".

وأضافَ، "مسؤوليتنا كبيرةٌ تجاه جماهيرنا التي تنتظر الفرحةَ عبر تحقيق انجازٍ يليق بسمعةِ وتاريخ الكرة العراقيّة، الأمرُ الذي يجعلنا كلاعبين نتعاهد لتحقيقِ هذا المطلب الشعبي".