بشعار الفوز.. الزوراء يواجه الشارقة الإماراتي غداً في مباراة حاسمة

شفق نيوز/ يخوض فريق نادي الزوراء، يوم غد الثلاثاء، مباراة مهمة أمام مضيفه نادي الشارقة الإماراتي على ملعب الأخير، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا لكرة القدم المؤهل لدوري المجموعات.

وقال عبد الكريم رزاق مدير الفريق لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبين بوضع جيد ومعنويات عالية ويسعون لتحقيق الفوز على الشارقة غداً"، مبيناً انهم سيجرون اليوم آخر وحداتهم التدريبية في ملعب الشارقة تحضيراً لمواجهة الغد.

وكان الزوراء غادر العراق السبت الماضي في تمام الساعة الرابعة عصراً متوجهاً الى دبي، وخاض اول وحدة تدريبية صباحية له في اليوم التالي الاحد.