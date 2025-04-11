بشرى سارّة لريال مدريد قبل مباراتي الدوري والأبطال

شفق نيوز/ يواصل ريال مدريد تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تحضيراته لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء الأحد المقبل، ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مران الفريق الملكي، شهد عودة داني سيبايوس نجم وسط الميرينجي، الذي شارك بشكل منتظم.

ويغيب داني منذ فترة، فيما كان متوقعًا عودته لمواجهة آرسنال والتي جرت يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يلحق بها.

وتابعت: "بعد عدة حصص تدريبية جمع فيها سيبايوس بين العمل الفردي والجماعي، أكمل داني الحصة التدريبية الثالثة هذا الأسبوع مع زملائه في المران الجماعي".

ومن المتوقع أن يكون سيبايوس متاحًا للسفر مع ريال مدريد لمواجهة ألافيس، من أجل التحضير بشكل أفضل للمباراة الحاسمة ضد الجانرز، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأثر وسط ريال مدريد كثيرًا بغياب سيبايوس، ومن شأن هذه العودة أن تكون متنفسًا للمدرب كارلو أنشيلوتي الذي يعيش أيامًا غير سعيد في البرنابيو.

وتعرض فريق العاصمة لهزيمة قاسية أمام آرسنال (3-0)، في لقاء الذهاب الذي أقيم في لندن، ويحتاج للفوز بفارق ل أهداف كي يمر من هذا الدور أو معادلة نتيجة الذهاب والاحتكام لركلات الترجيح.