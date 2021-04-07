بشرى استضافة العراق خليجي 25 ستزف في هذا اليوم

شفق نيوز/ أفاد احمد عودة الموسوي ممثل وزارة الشباب والرياضة لمرافقة وفد التفتيش الخليجي، الأربعاء بأن يوم 27 من الشهر الجاري سيشهد قرارا خليجياً مفرحا للعراقيين فيما يخص استضافة البصرة لخليجي 25.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز ان "اللجنة الخليجية ابدت رضاها التام عن المدينة الرياضية بالبصرة، وأعدت تقريرا مفصلاً ايجابياً للمدينة، وستزف البشرى في قرار الاجتماع المرتقب لرؤساء وممثلي الاتحادات الخليجية الذي ينعقد في 27 من الشهر الجاري".

واشار الى ان "اللجنة قامت بجولة كاملة في مدينة البصرة شملت المنشآت الرياضية ووجدت جميعها جاهزة لاحتضان خليجي 25".

واوضح الموسوي ان "ملعب الميناء سينجز بالكامل في الاول من ايلول المقبل ليكون ملعباً مرافقا لملعب المدينة الرياضية".

وأضاف أن "اللجنة ركزت في تفتيشها على عدة ملفات وهي الرياضي والخدمي والسياحي؛ وجميعها كاملة ومنجزة، والغريب أنها لم تذكر الملف الأمني قط، معتبرة انها لمست الاطمئنان الامني الكبير في البصرة".