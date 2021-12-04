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بشروط.. اتحاد السلة العراقي ينظم بطولة الجمهورية للناشئين

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-04T09:07:47+0000
بشروط.. اتحاد السلة العراقي ينظم بطولة الجمهورية للناشئين

شفق نيوز/ ينظم الاتحاد العراقي لكرة السلة بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات للاشبال لمواليد للمدة من 9 - 14 من شهر كانون الاول الحالي في العاصمة بغداد .

وقال حسين العميدي رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد خاطب رؤياء اتحادات الفرعية لارسال موافقاتها في البطولة، مبيناً أن آخر موعد للتسجيل وارسال كتب المشاركة سيكون الخامس من هذا الشهر.

وأضاف أن الاتحاد المركزي سيتحمل  كافة نفقات المشاركة، مشيراً إلى أن الاتحاد وضع شروطاً للمشاركة وهي أن يتألف الفريق من اثنى عشر لاعباً الى حانب مدرب واداري  او مساعد مدرب مع رئيس ليكون عدد الوفد اي  خمسة عشر شخصاً .

وبين أن الاتحاد سيعقد اجتماعاً فنياً يوم الاربعاء المقبل في الساعة الثامنة مساءا في مقر الاتحاد العراقي لكرة السلة وستبدأ مباريات البطولة في الساعة 12 ظهرا ابتداءً من يوم التاسع من الشهر الحالي، موضحا ان الاتحاد الزم اللاعبين بجلب مستمسكاتهم الرسمية وشرط ان يكون مسقط راس كل لاعب في المحافظة الني يمثلها .

وختم ان الفرق المسموح لها بالحضور الى الفندق يوم الاربعاء المقبل بعد الظهر هي محافظات البصرة، ذي قار، ميسان، المثنى، السليمانية، اربيل، دهوك، نينوى، كركوك، اما الفرق التي تحضر يوم الخميس المقبل هي صلاح الدين، الانبار، ديالى، واسط، الديوانية، النجف، كربلاء، بابل .

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