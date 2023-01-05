بشركة سنغافورية ومخرج ألماني.. شفق نيوز ترصد خفايا احتفال خليجي 25

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، أن شركة سنغافورية عملاقة ستتبنى تنظيم حفل افتتاح خليجي 25 التي تنطلق يوم غدٍ الجمعة في البصرة، بمشاركة شركات مساهمة اخرى من إيطاليا وهولندا.

وقال مصدر مسؤول في الاتحاد، لوكالة شفق نيوز، ان شركة التي ستنظم حفل يوم غد هي شركة سنغافورية، مبينا أنها شركة عملاقة مخصصة لاقامة الاحتفالات والمهرجانات الرياضية الكبيرة. وبين أن مخرجاً ألمانياً كبيراً سيقوم بإخراج حفل الافتتاح، كما ستساهم مع الشركة السنغافورية شركات مساهمة من إيطاليا وهولندا.

واوضح المصدر، أن الشركة السنغافورية المذكورة هي التي أقامت احتفالية الأولمبياد الشتوية بالصين والتي شهدت نجاحا كبيراً .

وبين المصدر، أن "الافتتاحية ستكون الأفضل على مر التاريخ فيما يخص البطولات الخليجية"، معربا عن أمله بأن "يكون العمل يليق بتاريخ الكرة العراقية الكبير".

وتابع المصدر الذي ارتأى عدم ذكر اسمه، قائلا، إن البطولة ستشهد لأول مرة تطبيق منظومة الفار التحكيمية، مشيرا الى ان الكوادر الفنية اكملت نصب الاجهزة بشكل تام .

ويبدأ حفل افتتاح بطولة خليجي 25 مساء يوم غدٍ الجمعة عند تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة، بينما سيكون لقاء الافتتاح بين المنتخب الوطني العراقي ومنتخب عُمان بتمام الساعة السابعة مساءً على ملعب البصرة الدولي، في حين يلاقي منتخب السعودية نظيره اليمني بتمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً .