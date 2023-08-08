بشرط جزائي يبلغ مليار يورو.. برشلونة يتعاقد مع موهبة من اصول عراقية

شفق نيوز/ تعاقد اللاعب العراقي الأصل نوح درويش مع نادي برشلونة بعقد لثلاث مواسم يصل 2.5 مليون يورو ويمتد عقده لغاية 2026 وبشرط جزائي يبلغ مليار يورو.

نوح درويش ولد في 16 سبتمبر 2006 في مدينة باد كروتسينغن الألمانية من اب عراقي وام المانية. ويستطيع اللاعب تمثيل فرنسا أو ألمانيا أو العراق على الصعيد الدولي.

وانضم درويش لنادي فرايبورغ في سن 11 عاماً، وأظهر موهبة كبيرة كلاعب وسط، وتم تصعيده خلال الموسم الماضي لفريق فرايبورغ تحت 19 عاماً.

تألق بشكل خاص في كأس أمم أوروبا تحت 17 عاماً التي توج خلالها منتخب ألمانيا باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وشارك درويش في كأس أوروبا للشباب في جميع المباريات الستة، وسجل 4 أهداف، ما دفع بالعديد من الأندية الأوروبية إلى التفاوض معه لضمه مثل بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وأرسنال وبرشلونة الذي فاز بخدماته في نهاية المطاف.