بشاشات عملاقة.. بث مباراة العراق وكوريا في ساحة الاحتفالات ببغداد

شفق نيوز/ من المقرر أن يتم بث مباراة المنتخب الوطني العراقي امام كوريا الجنوبية يوم غد الخميس، على الهواء مباشرة عبر شاشات عملاقة في ساحة الاحتفالات بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الإجراء تم بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع توفير شاشات عملاقة لاستقبال العوائل والجماهير، دعما ومؤازرة لاسود الرافدين في رحلتهم نحو التأهل.

وتنطلق المباراة غدا الخميس في ملعب البصرة الدولي بالجولة التاسعة للدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وتبدأ مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية عند الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت بغداد.

وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 2 القطرية المشفرة .

وكان منتخب كوريا الجنوبية فاز على منتخب العراق بنتيجة 3-2 في مباراة الذهاب، وهو ما حسم لها صدارة المجموعة