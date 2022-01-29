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بشار رسن يغيب عن مباراة المنتخب العراقي مع لبنان

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-29T17:44:03+0000
بشار رسن يغيب عن مباراة المنتخب العراقي مع لبنان

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، ان لاعب المنتخب العراقي سيغيب عن المباراة مع نظيره اللبناني التي ستجري في الأول من الشهر المقبل ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "لاعبُ المنتخب الوطنيّ، بشار رسن، حصل على موافقةِ الجهاز الفني بمغادرةِ الوفد العراقي المُتواجد في بيروت بعد تأكّد غيابه عن مباراةِ منتخبنا ونظيره اللبناني بسببِ الحرمان لحصوله على بطاقتين صفراوين في مباراتي لبنان (الذهاب) وإيران".

واشار الى ان رسن "لم يخض تدريبات اليوم بطلبٍ منه ليتفرغَ لإجراءات السفر والعودةِ إلى قطر".

وبذلك سيخسر المنتخب العراقي خدمات ستة لاعبين أساسيين بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية التي اجريت اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت إصابة اللاعب سامح سعيد بفيروس كورونا، لينضم إلى قائمة المصابين بالوباء اللاعبين: شيركو كريم، وحسين جبار، وسعد ناطق، وأمجد عطوان، بالإضافة إلى بشار رسن لكنه بسبب تراكم البطاقات الصفراء وليس المرض.

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