بشار رسن يغادر عش الصقور ويتعاقد مع باختاكور الأوزبكي

شفق نيوز/ أعلن لاعب المنتخب الوطني العراقي ونادي القوة الجوية بشار رسن عن انتقاله إلى نادي باختاكور الأوزبكي، قادماً من صفوف (الصقور).

وأكد رسن، لوكالة شفق نيوز، أنه سيُمثل باختاكور الأوزبكي في الموسم الحالي، بعد أن أمضى عدة سنوات مع القوة الجوية.

وأضاف أنه سيوقع عقده مع النادي الأوزبكي في الأيام القليلة المقبلة.

وبشار رسن (مواليد 1996 في بغداد) هو لاعب كرة قدم عراقي، يشغل مركز الوسط مع المنتخب الوطني ونادي القوة الجوية.