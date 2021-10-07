بشار رسن: قدمنا مستوى جيدا أمام لبنان ولم نوفق بالتسجيل

شفق نيوز/ قال بشار رسن لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم بعد التعادل منتخب العراق أمام نظيره اللبناني، "كنا نتمنى الفوز وكسب النقاط الثلاث وأن نبدأ بداية جيدة بعد خسارتنا أمام إيران".

وأضاف رسن لوكالة شفق نيوز؛ "قدمنا ما علينا لكن هذا هو حال كرة القدم ولم نوفق في التسجيل"، مبيناً "انا شخصيا لم اوفق بالتسجبل من فرصتين سنحت لي".

واكد بان المنتخب العراقي بشكل قدم مستوى جيدا وكان أكثر خطورة بشكل عام لكن الشيء السلبي فقداننا نقطتي المباراة.

وتابه رسن؛ أن التصفيات طويلة، لافتاً إلى سعي المنتخب العراقي لخطف نقاط المباراة المقبلة بعد معالجة الأخطاء من خلال المدرب ادفوكات وكذلك تصحيح الاخطاء التي وقعنا بها.

وكان المنتخب العراقي قد تعادل أمام نظيره اللبناني بدون أهداف في ثالث مباراة له ضمن تصفيات كأس العالم.