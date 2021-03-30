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بشار رسن: عدم تعودي على مركز الهجوم تسبب بإضاعتي للفرص امام منتخب اوزبكستان القوي

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-30T09:20:32+0000
بشار رسن: عدم تعودي على مركز الهجوم تسبب بإضاعتي للفرص امام منتخب اوزبكستان القوي

شفق نيوز/ أكد بشار رسن لاعب المنتخب العراقي، يوم الثلاثاء، أن اللاعبين العراقيين احترموا الفريق الاوزبكي الذي يعد من بين اقوى الفرق الاسيوية، مشيرا إلى أن اللقاء كان مفيداً والنتيجة مهمة بالنسبة للمنتخب العراقي.

وأضاف رسن في تصريح متلفز اطلعت عليه شفق نيوز؛ لقد اعتمدنا في لعبنا وحسب توجيهات كاتانيتش، على أسلوب دفاع المنطقة والهجمات المرتدة ونجحنا في تطبيق الواجبات التي كلفنا بها.

واوضح "اننا كلاعبين استفدنا كثيرا من التجمع ومن مباراتنا امام فريق محترم مثل اوزبكستان"، مبينا ان "الفوز رفع من معنويات المنتخب بشكل عام".

واشار رسن؛ الى ان سبب اضاعته لعدة فرص هو لأنه يلعب "للمرة الثانية كمهاجم صريح ومن الطبيعي أن أضيع الفرص".

ولفت إلى انه لم يعتد على هذا المركز وكان يتمنى التسجيل، وختم بالقول: "لم يحالفني الحظ والمهم خرجنا فائزين في نهاية اللقاء".

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