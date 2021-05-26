بشار رسن: عازمون على الفوز في مباراتنا مع النيبال

شفق نيوز/ أقرّ لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم، بشار رسن، يوم الأربعاء، بأن أداء اللاعبين كان دون المستوى المطلوب في المباراة الودية مع منتخب طاجكستان، مؤكداً أن المباراة مع منتخب النيبال ستشهد أداء مختلفاً من قبل اللاعبين العراقيين.

وقال رسن، المحترف في صفوف فريق قطر القطري، لوكالة شفق نيوز، إن جميع اللاعبين عازمون على تحقيق نتيجة جيدة أمام منتخب النيبال في المباراة الودية الثانية ضمن المعسكر المقام حالياً في البصرة والتي ستقام يوم السبت المقبل على ملعب الفيحاء.

وأضاف "لم نقدم المستوى المطلوب أداء ونتيجة في مباراة طاجيكستان، ولكننا استفدنا جيداً من هذه المباراة، ونأمل الاستفادة من المباراة الودية الثانية أمام منتخب النيبال".

واكد ان المباراة المقبلة ستكون كمرحلة اعداد اخيرة لاختبار جاهزية المنتخب قبل السفر إلى البحرين لخوض مباريات التصفيات.

وختم رسن بالقول "جميع اللاعبين المحترفين المتواجدين مع المنتخب لم يقدموا الأداء المنتظر"، مضيفا "أنا ومهند علي (ميمي) لعبنا آخر مباراة رسمية في الدوري القطري قبل 35 يوماً، أما صفاء هادي فلم يلعب بشكل منتظم مع فريقه في روسيا، وكذلك علي عدنان لم يخض مباراة رسمية مع فريقه منذ فترة طويلة".

وانتهت المباراة الودية بين المنتخب العراقي ونظيره الطاجيكي بالتعادل السلبي يوم الاثنين الماضي.