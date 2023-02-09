بسوبر هاتريك.. رونالدو يقود النصر لاكتساح الوحدة

شفق نيوز/ قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نادي النصر السعودي لاكتساح الوحدة برباعية نظيفة، في الجولة ال16 من دوري روشن للمحترفين.

وجاء سوبر هاتريك الدون في المباراة الثالثة له مع النصر في الدوري، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في المسابقة.

وبات رونالدو أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في الموسم الحالي بالدوري السعودي، كما أنه أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز منذ بداية دوري المحترفين.

وبذلك رفع كريستيانو رصيده إلى 10 سوبر هاتريك، على مدار مسيرته.

وبهذا الفوز يعزز نادي النصر صدارته للدوري السعودي ب37 نقطة