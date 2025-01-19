بسداسية نظيفة.. مانشستر سيتي يكتسح إبسويتش تاون

شفق نيوز/ فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه إبسويتش تاون بسداسية نظيفة، يوم الأحد، على ملعب "بورتمان رود"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء تألق لاعب الوسط فيل فودين الذي نجح في تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، في ظل الأداء القوي من لاعبي الفريق، ما أدخل الارتياح لدى الإسباني بيب غوارديولا، مدرب الفريق قبل المواجهة الصعبة خارج ملعبه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

ومنح فودين التقدم للضيوف في الدقيقة 27، وبعد ذلك بثلاث دقائق صنع الهدف الثاني للكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، وعاد اللاعب الإنجليزي ليهز الشباك، بتمريرة من البلجيكي كيفن دي بروين، في الدقيقة 42.

وضاعف البلجيكي جيريمي دوكو، النتيجة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 49، ثم أضاف النرويجي إيرلينغ هالاند، الهدف الخامس في الدقيقة 57، قبل أن يختتم البديل جيمس ماكاتي، السداسية في الدقيقة 69.

وارتفع رصيد السيتي، الذي تعادل في الجولة الماضية أمام برينتفورد بهدفين لمثلهما، إلى 38 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق 12 نقطة خلف ليفربول المتصدر، فيما توقف رصيد إبسويتش عند 16 نقطة في المركز 18.