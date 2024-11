بسبب هتافات الجمهور.. إلغاء مباراة في دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الغاء مباراة في دوري الأمم الأوروبية بين رومانيا وكوسوفو في بوخارست، بعد أن غادر لاعبو كوسوفو الملعب خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، في أعقاب ما بدا أنها استفزازات من مشجعي المنتخب الروماني.

وجاء انسحاب اللاعبين في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وكانت النتيجة تعادل الفريقين بدون أهداف.

وأشارت تقارير إلى أن لاعبي كوسوفو تركوا أرض الملعب بعدما صاح مشجعو رومانيا بكلمة "صربيا".

Kosovo players and staff leaving the pitch after Romania’s ultras chanted “serbia, serbia.”Typical racist behavior by these people! #ROUKOS | #UNL pic.twitter.com/XZA6rhT6Eq

🇷🇴🇷🇸 Kosovo players start chimping out and leave the field before the match ends as Romanian fans start chanting "Serbia, Serbia, Serbia!" pic.twitter.com/2gvH53y8qA