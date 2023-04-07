بسبب منشورات "فيسبوكية" .. القوة الجوية يعاقب لاعبه الكروي الدولي محمد قاسم

شفق نيوز/ كشف المدرب المساعد لفريق القوة الجوية لكرة القدم مؤيد جودي، يوم الجمعة، السبب الحقيقي وراء معاقبة لاعب المنتخب الوطني وفريق القوة الجوية الكروي محمد قاسم.

وقال جودي لوكالة شفق نيوز، ان الابعاد هو مؤقت وليس لنهاية الموسم كما نشر في بعض وسائل الاعلام ، مبينا ان المدرب وبعد مداولة ادارة النادي قرر معاقبة اللاعب محمد قاسم مباراة واحدة فقط أمام الكهرباء رغم أهميتها .

واشار الى ان سبب هذه العقوبة هو لنشره منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي غير لائقة واستفزازية بحق الجهاز الفني، معتبرا أن هذا التصرف "غير صحيح من لاعب معروف وله اسمه في المنتخب الوطني".

كما تابع جودي ان: الجهاز الفني برئاسة جثير يدعو محمد قاسم لمراجعة نفسه كونه لاعبا جيدا وله مستقبل واعد، مستدركا القول لكن التصرفات التي يقوم بها أحيانا خاطئة ومرفوضة من قبل الجهاز الفني.

وحول إبعاد قاسم نهائيا اكد جودي ان ابعاده غير نهائي، وهو إبعاد تربوي بغية عدم تكرار ذلك.

واوضح ان مدرب فريق القوة الجوية بكرة القدم الكابتن قحطان جثير قرر معاقبة اللاعب محمد قاسم مباراة واحدة لأسباب انضباطية و للمحافظة على وحدة الفريق.

وسيغيب قاسم رسميا عن مباراة القوة الجوية امام الكهرباء يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة والعشرين لدوري الكرة الممتاز التي ستقام على أرض ملعب الشعب الدولي عند الساعة التاسعة والنصف مساء.