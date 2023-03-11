"بسبب مشجع مجهول".. حكم عراقي يتعرض للإصابة وينهي المباراة في شوطها الاول

شفق نيوز/ تعرض حكم عراقي إلى إصابة في وجهه يوم السبت، نتيجة قيام واحد من الجمهور بإلقاء قنينة مياه بلاستيكية نحوه.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن مباراة بكرة القدم أقيمت على ملعب الشطرة الأولمبي بين (شباب الناصرية) و (شباب نفط ميسان) ضمن منافسات الدوري العراقي بالدرجة الأولى للشباب.

واضاف مراسلنا؛ أنه أثناء سير المباراة قام أحد المشجعين (مجهول الهوية) برمي قنينة مياه معدنية بلاستيكية وإصابة حكم المباراة (أحمد شهيد شلاخ ) تولد 1995 في وجهه، وعلى أثرها أطلق الحكم صافرته معلناً إنهاء المباراة بين الفريقين قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة.

وتابع المراسل أن الحكم لم يتقدم بشكوى لدى القوات الامنية ضد الفاعل.