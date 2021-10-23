بسبب مستحقات اللاعبين.. حرمان فريق النجف من المشاركة الاسيوية

شفق نيوز/ كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، يوم السبت، عن حرمان نادي النجف من المشاركة في بطولة الملحق الاسيوي لأسباب إدارية.

وقال بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، ان "سبب قرار الاتحاد الاسيوي بإبعاد النجف عن البطولة جاء لعدم اكمال متعلقات التراخيص الاسيوية التي كان اخر موعد لها منتصف الشهر الجاري".

وبين ان "النجف كان من المفترض ان يمثل الاندية العراقية في الملحق الاسيوي كونه جاء ثالثاً في الموسم الماضي للدوري الممتاز الا ان مشاركته اصطدمت بعائق التراخيص".

بدوره اكد رئيس نادي النجف رضوان الكندي، لوكالة شفق نيوز، صحة ما ذكره عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم، دون اي تعليق على الموضوع.

يذكر ان سبب منع النجف من المشاركة الاسيوية هو لعدم تسديد المستحقات المالية المترتبة بذمته للمشتكين من لاعبين وغيرهم، وهذا الامر عرض النادي للمنع من المشاركة الاسيوية.