بسبب مخالفة التبديل.. اعتبار نادي السماوة خاسراً في مباراته أمام آليات الشرطة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عدّ نادي السماوة خاسراً في مباراته أمام نادي آليات الشرطة بنتيجة (0-3)، بسبب مخالفة تتعلق بتبديل حارس المرمى خلال المباراة التي جرت بتاريخ 23 كانون الأول 2025 على ملعب أمانة بغداد ضمن دوري الدرجة الأولى.

وقالت اللجنة في بيانها إن "نادي السماوة قدم طلباً لتغيير الحارس الاحتياطي بالحارس الأساسي لأسباب صحية، وكان هذا الطلب ضمن الوقت المسموح به قبل الدقيقة 90 من المباراة، أي قبل 12 دقيقة من الوقت الحرج، وبعد سحب قوائم الفريقين".

وأضافت أن "اللجنة لاحظت أن الحارس الأساسي مهيمن فاضل خضير والحارس البديل علي عباس راضي، وأن التبديل تم عند الساعة 12:49 بعد دخول الوقت الحرج 90 دقيقة، وبقاؤه في قائمة الاحتياط يشكل مخالفة واضحة للوائح الاتحاد".

وبناءً على ذلك، قررت اللجنة "عدّ نادي السماوة خاسراً أمام نادي آليات الشرطة استناداً إلى أحكام المادة (7-3-5) من لائحة المسابقات للموسم 2025-2026"، مشيرة إلى أن القرار "صدر باتفاق الآراء وقابلاً للاستئناف".

وكان السماوة قد فاز في مباراته تلك على فريق اليات الشرطة بهدف دون رد ضمن ضمن دوري الدرجة الأولى العراقي