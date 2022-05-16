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بسبب "محمد الباقر".. العنكوشي يشكو اتحاد الكرة العراقي لدى "الفيفا"

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-16T13:39:44+0000
بسبب "محمد الباقر".. العنكوشي يشكو اتحاد الكرة العراقي لدى "الفيفا"

شفق نيوز/ رفعت إدارة نادي الديوانية، يوم الاثنين، شكوى رسمية لدى فيفا ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب استدعاء أحد لاعبيها من دون موافقتها، فيما اتهم الاتحاد بـ"عدم احترام" النادي.

وقال رئيس النادي حسين العنكوشي لوكالة شفق نيوز "لقد قمنا بتقديم شكوى رسمية في الفيفا ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم لاستدعائه لاعباً من النادي إلى تدريبات المنتخب الاولمبي العراقي من دون الحصول على موافقة إدارة نادي الديوانية".

وأضاف العنكوشي ان "الاتحاد تجاوز ادارة النادي ولم يحترم القانون "الفيفاوي"، لا سيما ان استدعاء لاعب من دون علم الادارة وزجه في تدريبات أي منتخب يعد اجراءً غير قانوني ولا تسمح به لوائح الفيفا"، موضحاً أن "دعوة اللاعب يجب ان تكون وفق ضوابط احترافية وان تكون الدعوة أما قبل 72 ساعة من خوض أي منافسات رسمية أو داخل (ايام فيفا).

وبيّن العنكوشي أن "ادارة نادي الديوانية رفضت تفريغ اللاعب محمد الباقر كريم للمنتخب الاولمبي وابرقت الاتحاد بكتاب رسمي طالبت من خلاله عدم السماح للاعب من دخول التدريبات على اعتبار ان اللاعب لا يمكنه اللعب للمنتخب الا في ايام الفيفا دي".

وتشهد العلاقة بين الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة عدنان درجال، ورئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي توتراً واتهامات متبادلة بعد اقدام الهيئة العامة للنادي على إقامة مؤتمر لاقالة العنكوشي، ورد الأخير بأن الإقالة غير قانونية وان مسالة إبعاده عن إدارة النادي "سياسية" يقودها رئيس الاتحاد.

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