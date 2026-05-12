بسبب مباراة الطلبة.. نادي الموصل يشكو الحكام ويطالب ببدلاء أجانب

شفق نيوز- نينوى

وجّه رئيس الهيئة الإدارية لنادي الموصل الرياضي، ربيع عبد الوهاب، يوم الثلاثاء، انتقادات حادة إلى لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم عقب مباراة فريقه أمام الطلبة، حول حالات تحكيمية تستوجب المراجعة، مطالباً بجلب حكام من خارج العراق خلال الموسم المقبل.

وقال ربيع عبد الوهاب، في رسالة وجهها إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبر صفحة النادي، وتابعتها وكالة شفق نيوز إن "ما حدث في مباراة الموصل أمام الطلبة أصبح واضحاً ولا يحتاج إلى توضيح"، متسائلاً عن "أسباب الظلم الذي تتعرض له فرق المحافظات".

وأضاف أن "إدارة النادي ستتقدم بشكوى رسمية للمطالبة بمراجعة لقطات تقنية الـVAR الخاصة بحالات ركلات الجزاء والطرد وعدد من القرارات التحكيمية الأخرى التي شهدتها المباراة".

وأشار عبد الوهاب إلى أن "الاتحاد العراقي مطالب بالتفكير جدياً بجلب حكام أجانب لإدارة مباريات الموسم المقبل"، مثنياً في الوقت ذاته على أداء الكادر التدريبي ولاعبي الفريق، بالقول: "أنتم رجال بما تعني الكلمة".