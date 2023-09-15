بسبب "كاكاو".. تأجيل انطلاق بطولة كأس العراق لكرة الصالات

شفق نيوز/ قررت لجنة كرة الصالات والشاطئيّة في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تأجيل انطلاق بطولة كأس العراق لفرق دوري الصالات من الأول من تشرين الأول المقبل إلى الخامس عشر من الشهر ذاته، فيما بينت سبب التأجيل.

وكشفت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "التأجيل يأتي من أجل فسح المجال أمام الجهاز الفني للمنتخب الوطني لمتابعة منافسات البطولة، والاطلاع على مستويات اللاعبين، بغية ضم الأفضل منهم إلى صفوف المنتخب".

ويواجه المنتخب الوطني لكرة الصالات لملاقاة نظيره اللبناني بعد غد الأحد في اولى مبارياته الودية ضمن معسكره المقام في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويجدد منتخب العراق لقاءه مع منتخب لبنان يوم الثلاثاء المقبل.

وتأتي المباراتان ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب العراقي قبل خوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي تقام في أوزبكستان مطلع تشرين الأول المقبل.

ويواصل منتخب العراق تدريباته اليومية في صالة نادي الصداقة تحت قيادة المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو والطاقم المساعد له، بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أجرى في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الفرق المشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا، ووقع منتخب العراق في المجموعة السابعة إلى جانب أوزبكستان (المضيفة)، وماليزيا وكمبوديا.