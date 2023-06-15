بسبب قلة الحضور.. الاتحاد يغري الجماهير بسيارة ونصف سعر التذاكر لمباريات غرب آسيا

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، تخفيض سعر تذاكر دخول الملعب لمباريات بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية دون 23 عاماً.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه خفّض سعر تذاكر مباراتي المنتخب الأولمبي العراقي أمام نظيره الإماراتي، ومنتخبيّ لبنان واليمن، اللتين ستقامان يوم غد الجمعة في ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد، من 10 آلاف دينار إلى خمسة آلاف دينار.

وشهدت البطولة ضعفاً بالحضور الجماهيري، كما أعلن الاتحاد كذلك إطلاق بطاقة "شبابي"، كما خصصت شركة "تويوتا" سيارةً نوع "HIGLANDER" للفائز من الجماهير الحاضرة بعد إجراء القرعة على تذاكر الدخول، بالإضافة إلى جوائز أخرى.