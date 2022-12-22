"بسبب فكره".. السد القطري يستبعد أحد نجومه بشكل مفاجئ

شفق نيوز/ استبعدت إدارة نادي "السد" القطري اللاعب عبد الكريم حسن، ا عن صفوف الفريق إستبعادا نهائيا وبشكل مفاجئ.

ونشر نادي السد القطري تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أعلن من خلالها أن النادي قرر استبعاد عبد الكريم حسن من الفريق، بدعوى أن فكر اللاعب لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة المقبلة.

وشارك عبد الكريم حسن، مع منتخب قطر في بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" التي أُقيمت في قطر، في وقت غادر المنتخب البطولة من الدور الأول، بعدما تلقى 3 هزائم متتالية دون تحصيل أي نقطة.

وقضى حسن (29 عامًا) مسيرته بأكملها مع السد، باستثناء فترة إعارة قصيرة إلى أوبن البلجيكي بموسم 2017-2018.

وتوّج حسن بالعديد من الألقاب مع السد خلال 12 عامًا، أبرزها: لقب دوري نجوم قطر أربع مرات، ودوري أبطال آسيا في 2011، وحقّق معه المركز الثالث بكأس العالم للأندية في العام نفسه.

كما توّج بكأس آسيا مع منتخب قطر 2019 وشارك في كأس العالم في بلاده هذا العام.