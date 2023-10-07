بسبب علم إسرائيل ..منتخب العراق للصالات يرفض خوض مباراته الافتتاحية بتصفيات كأس آسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، رفض وفدُ المنتخب الوطنيّ لكرة الصالات خوضَ اللقاء الإفتتاحيّ لتصفياتِ كأس آسيا أمام نظيره المنتخب الماليزي، بعدَ أن تفاجأ الوفدُ بوضع علم إسرائيل مع الأعلام التي توشحت بها صالةُ البطولة من دون وجودٍ لعلم العراق.

واشترط رئيسُ الوفد "فراس بحر العلوم" إقامةَ المباراة بعد إزالةِ العلم المذكور، ووضع علم العراق بدلاً عنه وفي المكان نفسه.

وسلّم المديرُ الإداريّ للمنتخبِ "علي عيسى" ورقةَ الاعتراض إلى ممثلي الاتحاد الآسيويّ (المشرفين على البطولة) الذين قاموا بدورهم باتخاذِ قرارٍ سريعٍ بإزالة علم (الكيان الصهيوني)، ورفع علم العراق داخل صالةِ اللعب، ليعلن مشرفُ المباراة استئنافَ المواجهة بين المنتخبين.