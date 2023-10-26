بسبب عقوبات الـ"فيفا".. الميناء يدخل دوري المحترفين بـ11 لاعباً فقط

شفق نيوز/ كشف الكادر التدريبي لفريق نادي الميناء الرياضي، يوم الخميس، أنه سيترك مهمة قيادة الفريق الكروي بسبب العقوبات المفروضة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال المدرب المساعد للفريق فريد مجيد، لوكالة شفق نيوز "لقد أبلغنا إدارة النادي بأننا سنترك الفريق في حال لم تجد حلاً لمشكلة العقوبات المفروضة من الاتحاد الدولي والتي تمنعنا من التعاقد مع لاعبين جدد محترفين ومحللين بسبب الشكاوى المرفوعة ضد النادي من قبل لاعبين سابقين لم يتم تسديد كامل مستحقاتهم المالية".

وأضاف "إذا لم تتحرك إدارة النادي وتسدد مستحقات اللاعبين السابقين فإن جميع اللاعبين الذين تعاقدنا معهم في الفترة الأخيرة لن يحق لهم اللعب مع الفريق في دوري المحترفين بسبب العقوبات الدولية، مما يعني أننا سنلعب بـ11 لاعباً فقط من الذين كانوا يلعبون في صفوف النادي منذ المواسم الماضية وقبل منع الاتحاد الدولي إدارة النادي من التعاقد مع لاعبين جدد".

وأكد مجيد "لقد أعددنا فريقاً ممتازاً وقادراً على التنافس في دوري المحترفين بعدما تعاقدت إدارة النادي مع لاعبين محترفين ومحليين جديرين بتمثيل كرة الميناء هذا الموسم، لكن الاتحاد العراقي لكرة القدم منع إتمام هذه التعاقدات بعد تسلمه بلاغ الاتحاد الدولي".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أبلغ إدارة نادي الميناء بقرار حظر التعاقدات مع لاعبين جدد الذي فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية رفع لاعبين سابقين شكاوى لدى الاتحاد الدولي مطالبين إدارة النادي بتسديد مستحقاتهم المالية.