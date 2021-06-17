بسبب "عضو مؤقت".. العراق ينسحب من الترشح للاتحاد العربي لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلن ممثل العراق في انتخابات الاتحاد العربي لكرة القدم، شامل كامل، يوم الخميس، انسحابه من الترشح للعضوية استجابة لطلب من الاتحاد نفسه، مؤكدا انهم وعدوه بمنصب رئيس اللجنة الفنية والتطوير في الاتحاد.

وقال كامل، وهو نائب رئيس الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، لوكالة شفق نيوز، ان المؤتمر الانتخابي للاتحاد العربي انتهى اليوم في السعودية بفوز عبد العزيز بن تركي الفيصل الذي جددت به الثقة لاربع سنوات مقبلة.

واشار الى انه كان قدر حضر الى السعودية ممثلا عن العراق بغية الترشيح لعضوية الاتحاد العربي لكرة القدم، مبينا ان "الامانة العامة للاتحاد العربي طلبوا منيّ الانسحاب من الترشيح بسبب اللوائح التي لا تجيز ليّ الترشح لكوني ضمن الهيئة التطبيعية التي تدير كرة القدم العراقية بشكل مؤقت وانهم يرغبون بتواجد اعضاء دائمين".

واضاف كامل ان "الاتحاد العربي سيشكل لجانه لاحقاً، وأكدوا ليّ انهم سيمنحوني منصب رئيس اللجنة الفنية والتطوير في الاتحاد".

يذكر ان العراق كان قد حصل في الدورة السابقة على مقعد نائب الرئيس بالانتخابات الماضية للاتحاد العربي بعد حصوله على 19 صوتا من اصل 20 صوتا، وفي توزيع المناصب داخل المكتب التنفيذي حصل على 8 اصوات من اصل 10، وتفوق رئيس الاتحاد العراقي السابق عبد الخالق مسعود على ممثل دولة الامارات العربية المتحدة في التنافس الانتخابي.