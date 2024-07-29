بسبب عدم امتلاك سليمان للشهادة التدريبية.. أحمد صلاح مدربا للشرطة

شفق نيوز/‏ أعلنت إدارة نادي الشرطة الرياضي يوم الاثنين، تسميتها المدرب أحمد صلاح مدرب لفريقها الكروي.

‏واكد مصدر في الادارة لوكالة شفق نيوز؛ ان التسمية جاءت بسبب عدم امتلاك المدرب المصري مؤمن سليمان شهادة Pro التدريبية بينما يمتلك أحمد صلاح شهادة Pro الدولية.

‏وأشار إلى أنه النادي فاتح صلاح سيما وانه مدرب سبق له أن قاد الفريق في مواسم سابقة ونجح معه مدربا ومساعدا.

ولفت إلى أن صلاح سيتسلم مهمته بعد الاتفاق النهائي والبدء بالتدريبات استعدادا لدور النجوم الموسم المقبل بعد اختيار اللاعبين.

‏يذكر أنه فريق نادي الشرطة كان قد توجه بلقب دوري نجوم العراق الموسم 2024-2025.