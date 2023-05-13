بسبب ضائقة مالية.. نادي الشرقاط يلوح بالانسحاب من مباراة تاريخية

شفق نيوز/ لوح نادي الشرقاط الناشط في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، يوم السبت، بالانسحاب من مباراة الدور 16 لبطولة كأس العراق، بسبب الضائقة المالية وتراكم الديون وصعوبة تأمين نفقات السفر إلى بغداد.

وقال رئيس النادي، ضمير عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "النادي غير قادر على تأمين نفقات سفر الفريق إلى بغداد، لخوض مباراة تاريخية ضمن منافسات الدور 16 من بطولة كأس العراق أمام نادي الحدود".

وأضاف عبد الرزاق، أن "إدارة النادي طرقت جميع الأبواب، من بينها وزارة الشباب والرياضة، سعياً للحصول على دعم مالي لخوض المباراة ومعالجة جزء من الضائقة المالية، إلا أنها لم تلق أي إجابة".

وأوضح أن "مديونية النادي تتراوح 50 -60 مليون دينار، والنادي مدين برواتب ومستحقات اللاعبين منذ أشهر، وقسماً منهم منذ بداية الموسم"، مشيراً إلى أن "إدارة النادي بانتظار (الإنقاذ المالي) للسفر إلى بغداد وخوض مباراة الكأس، لأن النادي لا يملك 1000 دينار عراقي حالياً"، حسب قوله.

ولفت رئيس نادي الشرقاط، في ختام حديثه إلى "حفاظ فريقه على البقاء ضمن دوري الدرجة الأولى واحتلاله المركز السابع في منافسات المجموعة الثانية".