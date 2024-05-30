"بسبب سوء الأرضية".. نقل مباراة النفط وكربلاء إلى ملعب الشعب

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق، نقل مباراة فريقي النفط وكربلاء المقرر إقامتها على ملعب المدينة إلى ملعب الشعب الدولي نظراً لسوء أرضيته وبحسب كتاب وزارة الشباب والرياضة.

وقال رئيس لجنة المسابقات فراس مطشر، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، إن اللجنةَ تسلمت اليوم كتاباً رسمياً من وزارة الشباب والرياضة يفيدُ بنقل المباراة إلى ملعب الشعب نظراً لسوء أرضية ملعب المدينة وتأثرها الكبير ودخولها الصيانة للفترة المقبلة .

وأضاف ، إن مباراةَ نادي النفط ضد كربلاء ستقام بموعدها يوم الجمعة الساعة السادسة والنصف على ملعب الشعب الدولي.

وأمس الأربعاء، قرر وزير الشباب والرياضة العراقي، إعفاء مديري ملعبي المدينة وكربلاء الدوليين لكرة القدم.

وظهرت أرضية الملعبين، لا سيما ملعب المدينة الدولي في بغداد، في مباراة القوة الجوية والزوراء الاخيرة بمنظر سيء، خاصة وأن المباراة تعتبر "ديربي جماهيري" حضرها ضيوف مهمون.

ويأتي هذا الإجراء بعد انتقادات واسعة من الجماهير واللاعبين بشأن حالة العشب والظروف غير الملائمة للمباراة، وخاصةً بوجود ضيوف مهمين في الحدث الرياضي.