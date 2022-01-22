بسبب إسرائيل.. لبنان تمنع أيمن حسين من دخولها واتحاد الكرة يخاطب الآسيوي

شفق نيوز/ كشف المدير الإداري للمنتخبِ العراقي لكرة القدم، غيث مهنا، يوم السبت، ان اللاعب أيمن حسين لديه مشكلةٌ إداريةٌ مُتعلقة بجواز سفره قد تمنعه من التواجد مع المنتخب في مباراته أمام نظيره اللبناني ضمن التصفياتِ الآسيويةِ المؤهلة الى نهائيات كأس العالم.

وقال مهنا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لقد تلقينا كتاباً رسمياً من الاتحادِ اللبناني لكرةِ القدم يوضحُ فيه اعتذارهم عن استحصال تأشيرة دخول اللاعب أيمن حسين الى الأراضي اللبنانية بسبب ممانعةِ الجهاتِ الأمنيّة اللبنانيّة لمنحه تأشيرة الدخول بسبب ثباتِ ختم دخوله الى الأراضي الفلسطينية في جوازه".

من جانبه، أوضحَ المنسق الإعلاميّ للمنتخب، محمد عماد، ان "موضوع تواجد أيمن حسين مع وفد المنتخب العراقي لمباراتي إيران ولبنان لم يحسم بعد من قبل الجهازِ الفني بسبب مشكلةٍ إداريةٍ في جواز اللاعب يتحملها اللاعب نفسه، وسيبقى أمر اختياره لمباراة إيران على أقل تقديرٍ عائداً للجهاز الفني".

وأضاف "كما ان الاتحاد العراقيّ حاولَ مرة أخرى مفاتحةَ الجهات ذات العلاقةِ لكن الأمر جُوبه بالرفض من قبل الجهات الأمنيّة اللبنانية، وبالرغم من إصدار اللاعب جوازَ سفرٍ جديدٍ إلا ان اسمه مثبت عليه المنع من الدخول في نظام البياناتِ الالكترونية للجهاتِ الأمنية اللبنانيّة، بالرغم من احتفاظ اللاعب بنسخةٍ من جوازه القديم لغرض تفادي المشكلة وحل الأمر".

واشار عماد الى ان "الاتحاد العراقيّ أبرقَ اليوم الى الاتحاد الآسيوي تفاصيلَ ما يحدث، وطالبَ بضرورةِ حلِ الإشكال لتسهيل أمرِ تواجد اللاعب أيمن حسين مع المنتخب الوطنيّ في مباراةِ لبنان".

تجدرُ الإشارة الى ان اللاعب أيمن حسين سبق أن زارَ القدس مع ناديه القوةِ الجوية في وقتٍ سابقٍ ضمن منافسات أندية أبطال آسيا، ويشترط لكل لاعبٍ استحصال ختمٍ مؤقتٍ (ستيكر) يثبت خارجَ الغلاف الخارجي للجواز من قبل السلطات الإسرائيلية الصهيوني أثناء الدخول.

وبإمكان اللاعب إتلاف الختم المؤقت بعد نهايةِ زيارته لتجنب تفادي المشاكل الإدارية والأمنية مع البلدان الأخرى التي لا تسمح بدخول أي شخصٍ مثبتة زيارته للقدس، وهذا ما لم يفعله أيمن حسين، حيث سبق أن زارَ مطار بيروت الدولي (ترانزيت) فيما بعد مع المنتخبِ الوطني وتم تثبيتُ اسم اللاعب ورقم جوازه بأنه مثبت عليه ما ذكر في أعلاه.