بسبب زيه الكوردي.. السلطات التركية تحتجز رئيس نادي دهوك

شفق نيوز/ كشف المسؤول الإعلامي لنادي دهوك الرياضي، شفان أتروشي، يوم الأحد، عن قيام السلطات الأمنية التركية باحتجاز مدير النادي ومنعه من حضور مباراة ضمن الدوري التركي لكرة القدم.

وقال أتروشي لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس نادي دهوك عبد الله جلال أراد حضور مباراة لفريق أمد سبور في ملعب الفريق بولاية ديار بكر التركية، ضمن دوري الدرجة الأولى التركي، لكن القوات الأمنية قامت باحتجازه ومنعه من دخول الملعب".

وأشار إلى أن "رئيس نادي دهوك كان يرتدي الملابس التقليدية الكوردية، ولذلك تم منعه من حضور المباراة، ولكن رئيس بلدية ديار بكر تدخل في الأمر وسمح له بالدخول بعد ذلك".