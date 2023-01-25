"بسبب رونالدو".. 37 قناة في 125 دولة تنقل مباريات الدوري السعودي

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن 125 دولة حول العالم تعاقدت على نقل الدوري السعودي، بعد تعاقد نادي النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن انتقال رونالدو للدوري السعودي أغرى 37 قناة تبث عبر 125 دولة بطلب حقوق البث.

وأضافت الصحيفة، أن الشبكات التلفزيونية تعاقدت على البث بعد اتفاقها مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشكل مباشر.

وأوضحت، أن أبرز القنوات التي ستنقل البطولة تبث في البرتغال وإسبانيا والصين وتايلاند وإندونيسيا، بواقع مباراتين في كل جولة، لعدد 125 دولة.

وبحسب الصحيفة، لا تزال الرابطة تتلقى طلبات إضافية للنقل التلفزيوني.

وانضم رونالدو لصفوف النصر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 200 مليون يورو سنويا.

يذكر أن نادي النصر يتصدر ترتيب الدوري السعودي، برصيد 33 وبفارق نقطة عن الهلال، ونقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.

هذا وكان رونالدو قد صرح في وقت سابق إنه رفض "العديد من الأندية" في جميع أنحاء العالم لإكمال صفقة انتقاله للنصر السعودي، والتي ينظر إليها كواحدة من أكثر الانتقالات إثارة للدهشة في تاريخ الرياضة، والتي قد تكسبه ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويا.

وجرى تقديم رونالدو لآلاف المشجعين في ملعب النصر "مرسول" في أجواء احتفالية على خلفية الألعاب النارية وآلات الدخان. سيلعب مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق في الدوري السعودي للمحترفين بعد رفض عروض من أوروبا وأمريكا الشمالية وخارجها.