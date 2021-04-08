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بسبب دوري أبطال آسيا.. تغيير موعد لقاء الزوراء والصناعات

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-08T14:20:34+0000
بسبب دوري أبطال آسيا.. تغيير موعد لقاء الزوراء والصناعات

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، يوم الخميس، تغيير موعد مباراة الزوراء والصناعات الكهربائية ضمن الجولة السابعة والعشرين والمقرر إقامتها في ملعب الصناعة يوم الأحد المقبل إلى يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة عصراً.

وأكدت التطبيقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مباريات القوة الجوية والشرطة ستؤجل فقط خلال خوضهما مباريات دوري أبطال آسيا، فيما تواصل بقية الأندية خوض مبارياتها من دون توقف.

وكانت الهيأة التطبيعية قد أكدت بأن دوري الكرة الممتاز سيستمر من دون توقف خلال الجولات المقبلة للمسابقة بالرغم من مشاركة فريقا الشرطة والقوة الجوية في بطولة كاس الاتحاد الاسيوي وخروج الزوراء منها بعد خسارته أمام الوحدة الإماراتي في مباراة الملحق 2-1.

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