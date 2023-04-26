بسبب أخطاء.. اتحاد الكرة يعاقب حكاماً عراقيين

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة العراقي، يوم الأربعاء، معاقبة عدد من حكام العراق لوقوعهم بأخطاء تحكيمية.

وقال نائب رئيس لجنة الحكام محمد عرب لوكالة شفق نيوز، "لقد تقرر معاقبة طاقم تحكيم مباراة الصليخ والناصرية بالإيقاف، بسبب هدف غير شرعي للصليخ ضد الناصرية، كما تمت معاقبة الحكم المساعد في مباراة نفط البصرة والكهرباء بسبب الغائه هدفاً صحيحاً لنفط البصرة".

وأشار الى "معاقبة حكم مباراة النفط والديوانية مع الحكم المساعد بسبب عدم احتساب ركلة جزاء للديوانية، كما تمت معاقبة حكم مباراة الطلبة والحدود بسبب منحه ركلة جزاء خاطئة للطلبة".