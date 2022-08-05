بسبب حل الهيئة المؤقتة.. القوة الجوية يوقف تدريبات فريقه الكروي

شفق نيوز/ أعلن الجهاز الفني لنادي القوة الجوية يوم الجمعة، انه اوعز للاعب فريقه الكروي عدم الحضور للتدريبات بعد يوم واحد من إجرائه.

وقال مؤيد جودي المدرب المساعد للنادي لوكالة شفق نيوز؛ "منحنا لاعبي الفريق اجازة يوم واحد بعد قرار الوزارة بحل الهيئتين المؤقتتين".

واضاف ان "الجهاز الفني قرر ايقاف التدريبات بعد أن بدأ بيوم واحد وذلك بسبب عدم الاستقرار الإداري بعد حل الادارة".

واشار الى ان "الجهاز الفني سيستأنف تدريباته خلال الاسبوع القادم وبعد تشكيل هيئة مؤقتة جديدة".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت حل الهيئتين المؤقتتين للنادي بسبب الخروقات الإدارية في عدد الهيئة العامة.