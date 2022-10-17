بسبب أحداث مباراة الصناعة.. لجنة الانضباط تعاقب جمهور زاخو بالحرمان لثلاثة أدوار وغرامة مالية

شفق نيوز / أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، معاقبة نادي زاخو بمبلغ (١٠) ملايين دينار وحرمان جمهوره من مرافقته لثلاث جولات في الدوري بسبب أحداث مباراة نادي الصناعة، فيما قررت معاقبة لاعبين آخرين لأسباب متعددة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن" اللجنة اجتمعت، اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد لمُناقشةِ تداعياتِ بعض الأحداثِ التي حصلت في عددٍ من المُبارياتِ، وأصدرت عدةَ قرارات فيها".

وأضاف البيان أن "اللجنة ناقشت الأحداثَ التي حصلت في مُباراةِ زاخو والصناعة، وبعد الاطلاعِ على تقريرِ المُنسقِ الأمنيّ للمُباراةِ وتقريري مُشرف وحكم المُباراةِ، والاطلاع على كتابِ نادي الصناعة بشأنِ الموضوعِ نفسه، لاحظت اللجنةُ أن جمهورَ نادي زاخو قد كرّرَ المُخالفةَ نفسها التي قامَ بها في الموسمِ الماضي وتمت مُعاقبته على إثرها".

وقررت اللجنةُ، وفقا للبيان، "مُعاقبة جمهور نادي زاخو من مرافقةِ فريقه وحُضور المبارياتِ لثلاثةِ أدوارٍ على أرضه المُفترضة استناداً لأحكامِ المادة 4/67 من لائحةِ الانضباط وبدلالةِ المادة 5/ب انضباط".

كما قررت اللجنة "مُعاقبة نادي زاخو بغرامةٍ ماليةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار عراقي، وذلك لمسؤوليته التقصيريّةِ تجاه الفريقِ الضيف عند تَنظيمِ المُباراةِ استناداً لأحكامِ المادة 4/67 انضباط، وفي حالةِ تكرار المخالفة ستضاعفُ العقوبةُ، قراراً قابلاً للاستئنافِ ضمن المدةِ القانونيّة".

وناقشت اللجنة أيضاً "شريطَ الفيديو الوارد إليها من مُباراةِ كأس السوبر بين الشرطة والكرخ، وما حصلَ من تجاوزٍ من قبل لاعبِ نادي الكرخ كرار سعد تجاه حكمِ المباراة، وما بدرَ منه من تصرفٍ بعيدٍ عن الروحِ الرياضيّة والسلوك غير الرياضي، وقررت مُعاقبةَ اللاعب بالحرمانِ لثلاثِ مبارياتٍ متتاليةٍ ابتداءً من الجولةِ الثالثة".

ووفق البيان اطلعت اللجنةُ على "شريطِ الفيديو الوارد إليها من مُباراةِ الشرطة ودهوك ضمن مُبارياتِ الجولةِ الأولى من الدوري المُمتاز، وما حصلَ من تجاوزٍ من قبل لاعبِ نادي الشرطة "كرار عامر" تجاه لاعبِ نادي دهوك بالركلٍ المُتعمد، وعدم مُلاحظةِ ذلك من قبل حكم المُباراةِ، ولكون الفعل يشكلُ فعلاً مشيناً تعاقبُ عليه اللوائحُ، وقررت اللجنةُ مُعاقبةَ لاعب نادي الشرطة بالحرمانِ لمباراةٍ واحدةٍ، وغرامة مالية بمبلغ مليوني دينار عراقي استناداً لأحكامِ المادة 3/50 انضباط، وفي حال تكررت المخالفةُ ستكون العقوبةُ أشد".