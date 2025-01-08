بسبب أحداث كربلاء.. اتحاد الكرة يغير موعد انطلاق الدوري الممتاز

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، إقامة مباريات الجولة 11 من الدوري الممتاز يومي السبت والأحد المقبلين.

وقال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، محمد عرب، لوكالة شفق نيو، إنه "كان من المقرر أن تقام مباريات الجولة يوم الجمعة والسبت، لكن بسبب زحف مباريات الجولة 13 من منافسات دوري النجوم المقررة اليوم وغد، إلى يومي الخميس والجمعة، تم تأجيل مباريات الدرجة الممتازة أيضا لفسح المجال لقيام الحكام بواجباتهم وفق المنهج والجدول المحدد لهم".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرر تأجيل مباريات الجولة 13 من دوري نجوم العراق المقررة اليوم الاربعاء إلى يوم غد الخميس، وقد جاء القرار إثر الأحداث التي شهدتها، مباراة كربلاء ودهوك يوم أمس، والتي أسفرت عن إصابة الحكم الدولي حسين فلاح بعد تعرضه للرشق بالحجارة من قبل أحد مشجعي فريق كربلاء.