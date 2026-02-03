بسبب حادثة في كأس العرب.. فيفا توقف لاعباً عراقياً مباراتين وتغرمّه مالياً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) عن قرارها النهائي بشأن استئناف لاعب المنتخب العراقي حسين علي، الذي تقدم بطلب لتخفيف العقوبة المفروضة عليه.

وكان اللاعب حسين علي، يسعى لتقليص مدة الإيقاف من مباراتين إلى مباراة واحدة، إلا أن اللجنة قررت رفض هذا الطلب بشكل رسمي.

وبهذا القرار، تم تثبيت عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 7,500 فرنك سويسري على اللاعب، وذلك نتيجة سلوكه العنيف الذي أدى إلى طرده خلال المباراة التي جمعت فريقه بالمنتخب الجزائري ضمن منافسات بطولة كأس العرب لعام 2025.

وقد أكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار التزام الاتحاد الدولي لكرة القدم بالقوانين والتشريعات الخاصة باللعب النظيف، والحفاظ على النظام والانضباط داخل الملاعب، مشددة على ضرورة احترام اللاعبين للقواعد وتجنب التصرفات العنيفة التي قد تؤثر على سير المباريات وأجواء المنافسة.

وأضافت اللجنة أن العقوبات المالية والايقافية تأتي كإجراء رادع لضمان التزام اللاعبين بمعايير السلوك الرياضي، والحفاظ على سمعة البطولة ومصداقية اللعبة على المستوى الدولي.