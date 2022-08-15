بسبب تأخر تسمية المدرب الجديد.. شنيشل يقود المنتخب العراقي بالبطولة الرباعية

شفق نيوز/ منح الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل، مهمة قيادة خليط من الاولمبي والوطني ببطولة الأردن الودية المزمع إقامتها في سبتمبر/ ايلول القادم.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، أن "القرار جاء بسبب تأخر تسمية مدرب جديد للمنتخب العراقي الأول، نتيجة استمرار المفاوضات مع أسماء عدة".

واشار الى انه "سيتم زج جميع المغتربين لتجربتهم، مع منح الفرصة لبعض العناصر الشبابية".

وسيقابل المنتخب العراقي نظيره العماني بالبطولة الرباعية الودية في 23 أيلول فيما سيواجه منتخب الاردن منتخب سوريا، على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في 26 من الشهر نفسه.