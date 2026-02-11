بسبب تأخر الرواتب .. مدرب منتخب القوس والسهم العراقي يترك مهامه ويغادر لإيران

شفق نيوز - بغداد

كشف الاتحاد العراقي للقوس والسهم، يوم الأربعاء، عن مغادرة مدرب المنتخب الإيراني مجيد عباس أحمدي العراق، بسبب عدم تسلمه راتبه الشهري وفق العقد المبرم معه.

وقال رئيس الاتحاد سعد المشهداني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المدرب وافق في البداية على تأجيل تسلم راتبه لشهر واحد، لكنه قرر مغادرة العراق بعد التأكد من عدم توفر المبالغ المالية المستحقة، رغم اسهامه الكبير في تطوير مستوى لاعبي المنتخب ، مستفيداً من خبرته الواسعة التي اكتسبها خلال تدريبه المنتخب الإيراني سابقاً.

وأضاف، أن الاتحاد يعاني من ضائقة مالية خانقة نتيجة حجب الأموال منذ عامين، باستثناء تسلم مخصصات شهرين ونصف فقط، ما انعكس سلباً على سير العمل.

وأشار المشهداني، الى توقف الإنفاق على صيانة الميدان المخصص للاعبين واللاعبات بسبب عدم صرف الميزانية، مؤكداً أنه يتحمل شخصياً نفقات المقر التشغيلية، بما في ذلك المصاريف النثرية وخدمة الإنترنت وتشغيل المولدة.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن دعم اللجنة الأولمبية من خلال بعض المنح الخاصة بالأنشطة حال دون توقف اللعبة بالكامل، سواء على صعيد المشاركات الخارجية أو إقامة البطولات المحلية، محذراً من أن استمرار الأزمة المالية قد يهدد مستقبل اللعبة في البلاد.