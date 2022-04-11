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بسبب تهديدات عشائرية.. انسحاب الشركة المنفذة لملعب الإدارة المحلية في الناصرية

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-11T13:43:31+0000
بسبب تهديدات عشائرية.. انسحاب الشركة المنفذة لملعب الإدارة المحلية في الناصرية

شفق نيوز / أعلنت إدارة صندوق اعمار ذي قار جنوبي العراق، يوم الاثنين، تقديم الشركة المنفذة لملعب الإدارة المحلية في الناصرية مركز المحافظة، طلباً بإلغاء العقد بسبب "تهديدات عشائرية".

ونشرت صفحة اعمار محافظة ذي قار على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، خبراً تابعته وكالة شفق نيوز، جاء فيه، أن "إدارة صندوق اعمار ذي قار تود أن تنوه، إلى أن شركة أرطال كلوبل التي تم التعاقد معها لتنفيذ ملعب الادارة المحلية قدمت طلباً بفسخ العقد لتنفيذ المشروع، وذلك بسبب التهديدات العشائرية".

وبينت الإدارة ان هذا الاجراء "يسبب حرمان المحافظة من صرح رياضي كبير لابناء ورياضيي المحافظة، طالما كانوا يأملون إكمال إنشاءه".

وكان مصدر مني بمحافظة ذي قار أفاد، يوم 8 نيسان 2022، بتعرض المهندس المشرف على ملعب الادارة المحلية بمدينة الناصرية للتهديد بقطع رأسه، اذا لم يترك الناصرية ويرحل، فيما وجدت مظروف وضع امام منزل المهندس يضم اطلاقتين مسدس عيار 9 ملم ورسالة التهديد بقطع راسه.

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