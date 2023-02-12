بسبب تصريحات "مسيئة".. اتحاد كرة اليد يعاقب مدرباً بغرامة مالية وحرمان من التدريب

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأحد، معاقبة مدرب أحد الأندية المشاركة دوري الدرجة الأولى، بسبب "تصريح مسيء".

وقال عضو المكتب الاعلامي لاتحاد كرة اليد، حسام عبد الرضا، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد قرر معاقبة المدرب حيدر عبود الميساني بغرامة مالية قدرها مليون دينار وحرمانه لمدة سنة تقويمية واحدة ولا يحق له التدريب والمشاركة في جميع نشاطات الاتحاد العراقي لكرة اليد خلال المدة المحددة".

وأشار إلى أن "الاتحاد أحال العقوبة إلى لجنة الأخلاقيات ويحتفظ الاتحاد بحقه في الذهاب الى المحاكم العراقية، وفي حال تكرار ذلك تكون العقوبة أشد ضد المدرب المذكور".

وبين عبد الرضا ان "سبب العقوبة بحق مدرب فريق الرسالة من محافظة ميسان هو تعليقاته في وسائل الإعلام باستهزاء بحق الاتحاد".